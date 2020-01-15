Американского актера Стэна Киршанашли мертвым в его доме в Лос-Анджелесе. Об этом сообщил портал TMZ.

Это произошло 11 января. Актеру был 51 год. По предварительным данным, он покончил с собой.

Актер Стэн Кирш родился 15 июля 1968 год в Нью-Йорке. Первую роль он получил в возрасте четырех лет. Он снялся в сериалах "Горец", "Друзья" и "Главный госпиталь", а также в фильме "Месть мертвецов". В 2008 году он основал собственную актерскую студию.

Кирш также занимался режиссурой и выступал в качестве продюсера двух короткометражных фильмов,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.