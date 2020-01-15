Армен Саркисян в Шардже встретился с представителями армянской общины

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах, посетил церковь Св. Григория Просветителя в Шардже. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

После благодарственной молитвы президент Армении возложил цветы к памятнику 100-летия Геноцида армян, установленному во дворе церкви, воздал дань уважения памяти невинных жертв.

В зале армянской гимназии “Оганнесян” президент Саркисян посмотрел небольшой концерт воспитанников гимназии, затем встретился с представителями армянской общины.

“Я один из Вас, все вы - часть Армении. Это не слова благодарности, похвалы. Это реальность”, - сказал в своей речи президент Саркисян. Армения - не только наши сооружения, история, земли, горы, церкви. Армения - это мы, все вместе.

Вы являетесь частицей Армении, независимо от того, есть у вас паспорт гражданина Республики Армения или нет. Я уверен, что любой армянский ребенок, независимо от того, в какой части мира он родился, если родился в армянской семье, то в день его рождения в нем рождается Армения. То есть, необязательно рождаться в Армении, чтобы иметь в себе Армению.

Я мечтаю, чтобы в один прекрасный день все армяне вернулись на родину, но я хочу верить, что каждый из Вас уже сегодня вернулся на родину. Вернулся, потому что имеет армянский паспорт, имеет в Армении родственников, любит Ереван, готов служить Родине. Он вернулся, потому что, если возникнут трудности или какая-либо необходимость, он будет готов пожертвовать многим ради своей Родины, потому что готов служить своей Родине и делать ее могучей и крепкой. Только могучая, крепкая и сильная Родина делает всех нас едиными, прочными и надежными. Независимо от того, где мы живем - в США, Аргентине, Ливане, России или здесь, если у нас есть мощная и стабильная Родина, мы все знаем, что у нас есть дом, куда мы можем вернуться в трудные моменты.

Президент Саркисян призвал посетить Армению, Арцах, узнать родину и познакомить детей с родиной, потому что они будущие граждане Республики Армения. Для меня нет Армении и диаспоры. Армения - наша общая страна, наша общая Родина и наш общий дом”, - сказал президент.

Дети, находящиеся в зале на встрече с президентом Армении, озвучили слова великого Туманяна. Армен Саркисян немного изменив их, обратился к ним. “Живите, дети, и живите, как мы, потому что мы - победивший и сильный народ. Живите, дети и живите лучше нас. Живите, дети и побеждайте больше нас”.

Говоря, что в 21-м веке мир очень быстро меняется, президент Саркисян отметил, что народы, обладающие определенными качествами, сохранившие свою национальную культуру, идентичность, церковь, религию, культуру, язык, связаны со своей Родиной, смогут преуспеть.

“Сегодня и Вы представляете силу Армении. Вы можете связать Армению с миром”, - сказал нашим соотечественникам президент Армении. - “Те народы, которые имеют возможность развивать новые технологии, и в быстро меняющемся мире стабильны и уверенны в себе, смогут добиться успеха. Уверяю Вас, что так и будет, потому что не зря мы веками переносили трудности и страдания, прошли через великое испытание геноцида и стали народом, способным выжить и восстановиться. Мы - победивший народ, и каждый из нас должен гордиться этим и нести в себе дух победы. Я полностью уверен в нашем будущем, уверен, что 21-й век будет нашим”.

Касаясь своих визитов в ОАЭ, президент Саркисян сказал, что за этот год в отношениях двух стран были зафиксированы большие успехи как в области большего укрепления отношений, так и в области многочисленных программ.