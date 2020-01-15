WSJ: США могут урезать военную помощь Ираку при выводе своих войск из него

Администрация президента США Дональда Трампа ведет подготовку к сокращению военной помощи Ираку в размере $250 млн на случай вынужденного вывода американских войск из этой страны. Об этом сообщила во вторник в своей электронной версии газета The Wall Street Journal со ссылкой на попавшую в ее распоряжение переписку по электронной почте между Госдепартаментом и Министерством обороны Соединенных Штатов.

Согласно публикации, профильный отдел внешнеполитического ведомства США работает над тем, чтобы не выделять Ираку все $250 млн военной помощи, одобренной Конгрессом на текущий финансовый год (начался 1 октября 2019 года). При этом Госдепартамент планирует выяснить у административно-бюджетного управления Белого дома, возможно ли отозвать запрос на предоставление на те же цели еще $100 млн в 2021 финансовом году "ввиду нынешней ситуации" в Ираке,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По данным газеты, администрация США пока не приняла окончательное решение по данному вопросу.