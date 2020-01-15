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Зариф назвал стратегической ошибкой решение европейских стран по ядерной сделке

Зариф назвал стратегической ошибкой решение европейских стран по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает стратегической ошибкой решение ФРГ, Франции и Великобритании о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление он сделал во вторник на встрече с государственным министром в МИД Германии Нильсом Анненом, которая прошла в Нью-Дели.

"Действия [европейцев] по запуску механизма урегулирования споров юридически необоснованны и политически являются стратегической ошибкой", - приводит слова Зарифа пресс-служба МИД исламской республики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Аннен в свою очередь сказал, что "Германия придает большое значение отношениям с Ираном". "Мы стремимся к сохранению ядерной сделки, и по своему духу заявление трех европейских стран не направлено на то, чтобы нанести ущерб СВПД", - отметил он.

Ранее во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД.

 




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