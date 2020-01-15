Зариф назвал стратегической ошибкой решение европейских стран по ядерной сделке

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает стратегической ошибкой решение ФРГ, Франции и Великобритании о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Соответствующее заявление он сделал во вторник на встрече с государственным министром в МИД Германии Нильсом Анненом, которая прошла в Нью-Дели.

"Действия [европейцев] по запуску механизма урегулирования споров юридически необоснованны и политически являются стратегической ошибкой", - приводит слова Зарифа пресс-служба МИД исламской республики,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Аннен в свою очередь сказал, что "Германия придает большое значение отношениям с Ираном". "Мы стремимся к сохранению ядерной сделки, и по своему духу заявление трех европейских стран не направлено на то, чтобы нанести ущерб СВПД", - отметил он.

Ранее во вторник главы МИД ФРГ, Франции и Великобритании объявили о запуске механизма урегулирования споров в рамках реализации СВПД.