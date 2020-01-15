В США 60 человек пострадали после сброса авиатоплива на школы

Шестьдесят человек получили медпомощь после того, как во вторник самолет сбросил авиатопливо на территории нескольких школ, расположенных недалеко от Лос-Анджелеса, передает телеканал CNN.

Инспектор департамента пожарной охраны округа Лос-Анджелес Шон Фергюсон заявил телеканалу, что инцидент произошел вскоре после полудня. Отмечается, что в общей сложности речь идет о шести школах, пять из которых являются начальными, еще одна - старшая,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Объединенный школьный округ Лос-Анджелеса (LAUSD) сообщил в Twitter, что сброс авиатоплива произошел во время экстренной посадки самолета. По данным CNN, речь идет о самолете Boeing 777-200 авиакомпании Delta Air Lines, который следовал в Шанхай, однако был вынужден вернуться в Лос-Анджелес из-за проблемы с двигателем.