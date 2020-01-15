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Расшифровка черных ящиков сбитого в Иране самолета начнется в Киеве 20 января

Расшифровка черных ящиков сбитого в Иране самолета начнется в Киеве 20 января

Международная группа экспертов начнет расшифровку бортовых самописцев сбитого в Иране самолета компании "Международные авиалинии Украины" в понедельник, 20 января. Об этом после возвращения из Ирана сообщил директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Расшифровку черных ящиков сбитого Boeing проведут на Украине. 15 января сюда приезжает председатель авиационного бюро Ирана и все специалисты, 20 числа начнется расшифровка черных ящиков", - сказа он в эфире украинского телеканала ТСН. Рувин добавил, что продолжается опознание жертв катастрофы, для чего используют анализ ДНК.




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БелТА

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