Никол Пашинян допрашивается в Следственном комитете

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян был в Следственном комитете и отвечал на вопросы следователя. Как передает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

“Впервые в истории Армении действующий глава государства явился по приглашению Следственного комитета и отвечает на его вопросы в кабинете следователя”, - написал Пашинян.

Премьер-министр не уточнил, в рамках какого дела он допрашивался.

Никол Пашинян добавил к своей записи постскриптум: “Элементы политического преследования очевидны”, - пошутил премьер-министр Армении.