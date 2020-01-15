Никол Пашинян допрашивается в Следственном комитете
10:01, 15 Январь, 2020
Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян был в Следственном комитете и отвечал на вопросы следователя. Как передает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.
“Впервые в истории Армении действующий глава государства явился по приглашению Следственного комитета и отвечает на его вопросы в кабинете следователя”, - написал Пашинян.
Премьер-министр не уточнил, в рамках какого дела он допрашивался.
Никол Пашинян добавил к своей записи постскриптум: “Элементы политического преследования очевидны”, - пошутил премьер-министр Армении.