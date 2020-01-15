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Никол Пашинян допрашивается в Следственном комитете

Никол Пашинян допрашивается в Следственном комитете

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян был в Следственном комитете и отвечал на вопросы следователя. Как передает Арменпресс, премьер-министр Армении Никол Пашинян написал об этом на своей странице в Facebook.

“Впервые в истории Армении действующий глава государства явился по приглашению Следственного комитета и отвечает на его вопросы в кабинете следователя”, - написал Пашинян.

Премьер-министр не уточнил, в рамках какого дела он допрашивался.

Никол Пашинян добавил к своей записи постскриптум: “Элементы политического преследования очевидны”, - пошутил премьер-министр Армении.




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БелТА

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