Эрдоган принял армянского патриарха Константинополя Саака Второго

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в президентской резиденции принял армянского патриарха Константинополя епископа Саака Машаляна. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента Турции.

Встреча была закрытой для СМИ.

Епископа Саака Машаляна принял и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он поздравил Машаляна по поводу избрания 85-м патриархом.

Мевлют Чавушоглу передал наилучшие пожелания армянской общине Турции.