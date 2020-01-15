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Эрдоган принял армянского патриарха Константинополя Саака Второго

Эрдоган принял армянского патриарха Константинополя Саака Второго

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в президентской резиденции принял армянского патриарха Константинополя епископа Саака Машаляна. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента Турции.

Встреча была закрытой для СМИ.

Епископа Саака Машаляна принял и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он поздравил Машаляна по поводу избрания 85-м патриархом.

Мевлют Чавушоглу передал наилучшие пожелания армянской общине Турции.




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