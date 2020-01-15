Эрдоган принял армянского патриарха Константинополя Саака Второго
09:49, 15 Январь, 2020
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в президентской резиденции принял армянского патриарха Константинополя епископа Саака Машаляна. Как передает Арменпресс, об этом сообщает официальный сайт президента Турции.
Встреча была закрытой для СМИ.
Епископа Саака Машаляна принял и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Он поздравил Машаляна по поводу избрания 85-м патриархом.
Мевлют Чавушоглу передал наилучшие пожелания армянской общине Турции.