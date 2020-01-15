Похожие, но такие разные январи: Баку 1990, Вильнюс 1991

В литовском авторитетном издании” lrytas.lt” вышла в свет статья известного литовского историка Алгиса Касперавичюса, посвященная 30-летию армянских погромов в Баку. Арменпресс представляет статью Алгиса Касперавичюса.

“В январе этого года исполняется 30 лет трагедии, после которой из-за продолжающихся азербайджанских погромов последние армяне были вынуждены бежать из столицы Азербайджана Баку. И в других районах Азербайджана армян больше не осталось, хотя они жили там на протяжении столетий.

Во время погромов подразделения Советской Армии с танками и другой тяжелой техникой вошли в миллионный город Баку. Они пришли поздно, когда погромы уже шли со всем своим размахом.

Армия удостоилась сопротивления со стороны азербайджанских активистов, многие из которых совершали нападения на армян, убивали, грабили и уничтожали их собственность. Будущий мэр Вильнюса Артурас Зуокас, который в то время был еще молодым журналистом, с 24 по 31 января 1990 года был в Баку и писал о страданиях армян в газете Вильюсского университета. “Людей выбрасывали из окон, сжигали и избивая убивали.

Это свидетельство очень ценно, учитывая тот факт, что Зуокас осуждал ввод войск. По его мнению, спасение армян было предлогом для основной цели - подавления азербайджанского народного движения, которое руководило Народный фронт Азербайджана. ( см. A. Zuokas. Ką gina tankai Baku gatvėse?// "Universitas Vilnensis" 1990 vasario 9. А. Зукас. “Что защищают танки на улицах Баку?”).

Самые большие столкновения с армией на улицах Баку произошли 19 и 20 января. 20 января в Азербайджане ежегодно отмечается как День траура.

Мероприятие организуют власти, и в этом году президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к гражданам, призвал их принять участие в мероприятиях, в ходе которых они, как всегда, будут проклинать и угрожать Армении и армянству.

В Литве мы, вероятно, увидим статьи или комментарии в прессе и в интернете, в которых, как и бывало много раз, будут сравниваться январские события 1990 года в Баку и события 1991 года в Вильнюсе. В обоих случаях в результате действий Советской Армии были жертвы и раненые. Кстати, в Баку гораздо больше, чем в Вильнюсе. Там, в Баку, были убиты и ранены также солдаты и офицеры.

Тем не менее, эта разница не является аргументом для опровержения сходства событий в Баку и Вильнюсе. Важно то, что происходило в Литве и Азербайджане до этих событий. И, конечно, важно также и то, как сейчас объясняются эти события, и какие моменты важны.

В Литве, как известно, Саюдис не сеял ненависти к представителям других национальностей, проживающих в Литве, и насилия в отношении иностранцев не было. Литовская Республика, провозгласившая свою независимость 11 марта 1990 года, признала всех людей, проживающих на ее территории, гражданами государства, независимо от их национальности.

В январе 1991 г. не было столкновений на почве национальной вражды. Насилию внутренних советских войск противостояли мирные митинги, в которых со всей Литвы участвовали десятки тысяч человек.

В ночь с 12 на 13 января военные расстреляли 13 безоружных людей, несколько сотен были ранены или получили другие ранения. На фоне ненасильственного сопротивления, руководители СССР не осмелились прибегнуть к повсеместному применению силы, в результтате чего солдаты были возвращены в казарму.

События 13 января в Литве считаются печальной и в то же время уважаемой годовщиной. Она никогда не сопровождается обвинениями и угрозами в адрес людей других национальностей, проживающих в Литве.

Между тем путь государственного строительства Азербайджана в Советском Союзе сопровождался армянскими погромами, резней и депортациями. Совокупность этих действий, называется этнической чисткой.

Факт в том, что этнические чистки начались еще в ранние годы Советского Союза - Нахичеванская Автономная Советская Социалистическая Республика была включена в состав Азербайджана. Половина населения Нахиджеванской ССР были армяне, и бакинские власти всячески призывали или заставляли их уезжать в Армению или в другие части СССР.

Ясно, что власти Азербайджана не могли убивать армян в советское время, как это делали вместе с турецкой армией после революции 1917 года. Депортация без кровопролития была долгой, но было доказано, что она эффективна.

В другой части Азербайджане, в Нагорно-Карабахской автономной области, армянское население составляло более 90%, и власти Азербайджана не могли их ликвидировать.

Несколько раз армяне Нагорного Карабаха обращались в Москву с просьбой присоединить свою территорию к соседней Армянской ССР, но положительного ответа не получали.

Во время реформ, начатых Горбачевым, 20 февраля 1988 года Совет народных депутатов Нагорно-Карабахской автономной области принял решение об отделении НКАО от Азербайджанской ССР и присоединении к Армянской ССР. Москва затягивала, отказавшись от подобных территориальных изменений, а азербайджанцы в Сумгаите, в промышленном городе Азербайджана организовали ужасные погромы армян. Садистские погромы и массовые изнасилования женщин напомнили армянам массовые убийства на Кавказе после 1917 года и Геноцид армян и других христиан в Турции в 1915 - 1923 годах. Турция до сих пор отрицает это, в современном Азербайджане к армянам относятся также.

Власти Азербайджана отказались вести переговоры с армянскими руководителями Нагорного Карабаха и в 1991 году официально ликвидировали автономный статус этой территории.

После этого территория была провозглашена Арцахом (историческое армянское название вместо Нагорного Карабаха). При поддержке Армении Арцах успешно противостоял атакам азербайджанской армии.

В 1994 году было подписано соглашение о прекращении огня, но Азербайджан до сих пор собирается мстить. Об этом свидетельствуют не только столкновения на линии соприкосновения, усиление армии, но и насаждение ненависти к армянам среди жителей своей страны. Армению обвиняют в лишении Азербайджана Нагорного Карабаха и не только в этом.

Заявляется, что нынешняя территория Республики Армения в начале XIX века якобы была заселена азербайджанцами, а армяне были депортированы из Турции российскими царями.

Таким образом, они готовят почву для еще одного предстоящего Геноцида армян в случае вторжения в Арцах или даже в Армению.

В то же время находящиеся за рубежом азербайджанские дипломаты в обмен на оплаченные поездки в свою страну или другие компенсации собирают журналистов и других лиц, способных писать и распространять пропаганду или хотя бы представлять наиболее благоприятную картину Азербайджана и политику его правительства. Однако, они не должны упоминать об армянских погромах, этнических чистках и разжигании крайней ненависти к армянам.

К сожалению, действия таких дипломатов заметны и в Литве. Некий музыковед и публицист из Lietuvos aidas вместе с одним влиятельным дипломатом посольства Азербайджана написал “Этюды Баку”, о своем визите в Баку.

В этих этюдах резко критикуется “армянская оккупация” Нагорного Карабаха, которая, якобы, нарушает территориальную целостность международно признанного Азербайджана. Как бы то ни было, там нет ни слова о том, что если эта “целостность” будет восстановлена, то армяне Нагорного Карабаха станут беженцами. Таким образом, не только обстоятельства январских событий в Литве и Азербайджане, но и извлеченные из них уроки отличаются друг от друга”.