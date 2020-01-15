На территории Армении есть труднопроходимые автодороги, местами гололед

Министерство ЧС РА сообщает, что по положению на 08:30 часов 15-го января в Армении есть труднопроходимые автодороги. Перевал Варденяц и автодорога Сотк-Карвачар труднопроходимы для всех видов транспорта. На автодорогах Сюникской области, на участке Сараван-Зангер гололед.

Арменпресс передает, что согласно информации, полученной из дорожного департамента Министерства регионального развития и инфраструктур Грузии и ЦКУ МЧС России по Северной Осетии, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях, снабженных зимними шинами.