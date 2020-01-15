Будет решена жилищная проблема еще 180 семей, депортированных из Азербайджана

Вследствие политики деарменизации Азербайджана в 1988 - 1992 годах Армения приняла 420 тысяч семей армянских беженцев. Как сообщили Арменпресс в миграционной службе Армении, число беженцев в то время составляло 12% населения Армении. Принятие такого большого числа беженцев было вызовом для Армении. Не все беженцы, приехавшие в Армению, остались в стране. Значительная часть из них переехала в другие страны – в Россию, в европейские государства, в США и др. Беженцы, оставшиеся в Армении, были размещены в зданиях различного административного назначения: госпитали, санатории, детские сады, школы, общежития и т.д.

Проблемы беженцев были многочисленны, однако на протяжении многих лет главным оставался жилищный вопрос. У государства не было возможности решить полностью жилищную проблему беженцев. Программа по обеспечению жильем беженцев была осуществлена в 2005 - 2008 годах. Было выдано более 1000 сертификатов на покупку жилья, но лишь 700 семей смогли купить квартиру.

Миграционная служба начинает новую “Жилищную программу депортированных из Азербайджана семей без крова”. В ее основе лежит решение правительства, согласно которому определены семьи беженцев, которые до сих пор живут во временных убежищах.

В 2018 году в связи с жилищными вопросами беженцев был произведен перерасчет и зафиксирована следующая картина: 895 семей на всей территории республики - 254 в областях, 641 - в Ереване. Поскольку наибольшая загруженность в Ереване, то программа началась именно со столицы. По решению правительства на первом этапе программы на решение жилищного вопроса 112 семей административных районов Ачапняк, Аван, Малатия-Себастия, Норк-Мараш, Канакер-Зейтун было выделено 1,5 млрд драмов.

Далее в пределах 2.1 млрд драмов будет решена жилищная проблема еще 180 семей.