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Армянский депутат парламента Сирии Нора Арисян встретилась с президентом и первой леди страны

Армянский депутат парламента Сирии Нора Арисян встретилась с президентом и первой леди страны

Армянский депутат парламента Сирии Нора Арисян встретилась с президентом страны Башаром Асадом и первой леди Асмой Асад.

Как сообщает Арменпресс, об этом депутат написала на своей странице в Facebook, отметив, что в ходе встречи обсуждался вопрос финансирования специальной школы для армян.

«Цель встречи с президентом Башаром Асадом и первой леди Асмой Асад состояла в том, чтобы обсудить вопрос финансирования и содержания специальной школы для армян, что является для нас большой ответственностью в плане развития образовательного процесса в Сирии», - написала депутат.




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БелТА

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