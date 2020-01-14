Армянский депутат парламента Сирии Нора Арисян встретилась с президентом и первой леди страны
21:38, 14 Январь, 2020
Армянский депутат парламента Сирии Нора Арисян встретилась с президентом страны Башаром Асадом и первой леди Асмой Асад.
Как сообщает Арменпресс, об этом депутат написала на своей странице в Facebook, отметив, что в ходе встречи обсуждался вопрос финансирования специальной школы для армян.
«Цель встречи с президентом Башаром Асадом и первой леди Асмой Асад состояла в том, чтобы обсудить вопрос финансирования и содержания специальной школы для армян, что является для нас большой ответственностью в плане развития образовательного процесса в Сирии», - написала депутат.