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В областях Армении будет построено 6 новых медцентров: министр представил подробности

В областях Армении будет построено 6 новых медцентров: министр представил подробности

Планируется в областях Армении построить 6 новых и отремонтировать еще 4 медицинских учреждений. Как сообщает Арменпресс, 14 января министр здравоохранения Армении Арсен Торосян сказал журналистам, что список проектно-сметных документов готов. В областях будет реализовано 10 проектов.

Министр представил программы, связанные с областями: «Чаренцаванский медицинский центр будет частично отремонтирован. Медицинский центр “Ташир” будет построен в Лорийской области посредством фонда “Ташир”, но проект разрабатывается министерством. На эти цели мы потратим 31 миллион драмов».

Торосян отметил, что планируется построить центры здоровья в Цахкаовите и Артикe, а также построить новый медицинский центр «Наири» в Егварде.

По словам министра, будут отремонтированы медицинские центры Аштарака, Талина, Сисиана, Вагаршапата и Масиса.




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