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ССС отклонила ходатайство об отмене меры пресечения в отношении Ара Баблояна

ССС отклонила ходатайство об отмене меры пресечения в отношении Ара Баблояна

Специальная следственная служба Республики Армения отклонила ходатайство адвоката бывшего спикера Национального Собрания Ара Баблояна об отмене меры пресечения в отношении Баблояна - подписка о невыезде. Об этом сообщили Арменпресс в пресс-службе ССС.

«Посредничество было отклонено на том основании, что оно было безосновательным», - сказали в ССС.

Ара Баблоян обвиняется по ч. 1 ст. 300 и ч. 1 ст. 314 УК РА в завладении полномочиями Конституционного суда РА в сговоре с группой должностных лиц, а также в совершении служебного подлога.




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