Осуществлен рейс Ереван-Тегеран: авиакомпания возобновляет полеты в Иран 

Рейс Ереван-Тегеран 14 января состоялся и прошел по плану и в соответствии с графиком. Авиакомпания Armenia Airways продолжит выполнение полетов в этом направлении. Об этом сообщил Арменпресс сотрудник авиакомпании.

«Рейс осуществлен по плану, самолет вылетел из Еревана в 12:00 и приземлился в Тегеране в 16:10, как и планировалось. Рейсы будут продолжены», - сказали в авиакомпании.

На вопрос, не видят ли они еще каких-либо опасностей, сотрудник отметил, что авиакомпания решила, что будет выполнять рейсы. Следующий рейс намечен на 15 января. «Учитывая недавнее заявление Комитета гражданской авиации Армении об использовании воздушного пространства Исламской Республики Иран, наша авиакомпания обратилась в посольство Исламской Республики Иран и получила гарантии на безопасную эксплуатацию воздушного пространства Исламской Республики Иран», - сказали в авиакомпании.

Напомним, что в целях безопасности компания Armenia Airways отменила рейс Ереван-Тегеран, намеченный на 12 января.

Выполнявший рейс в Киев Boeing 737-800 "Международных авиалиний Украины" потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января. Погибли все 176 человек на борту: 167 пассажиров из Ирана, Украины, Канады, Германии, Швеции и Афганистана и девять членов экипажа.

11 января иранские военные заявили, что украинский Boeing был сбит случайно, виной стал человеческий фактор: самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана и был принят за "вражескую цель", а именно за крылатую ракету, уточнили они. При этом в Иране отметили, что ожидали атаки со стороны США, в связи с чем системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность.