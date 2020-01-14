Тыл Пашиняна непробиваем благодаря доверию народа: статья «Berner Zeitung»

В статье, озаглавленной «Армения пожинает плоды революции», швейцарская газета Berner Zeitung коснулась ненасильственной бархатной народной революции в Армении, положительно оценив ее. Как сообщает Арменпресс, в статье отмечается, что премьер-министр Армении уже около полутора лет борется с коррупцией и ради установления демократии и может добиться успеха в этой борьбе.

Автор статьи отмечает: карьера Сержа Саргсяна была простой, спланированной: армяне готовы были дважды избрать одного и того же человека на пост президента страны, но не более. Вот почему он хотел стать премьер-министром страны в апреле 2018 года, должность его ждала, и, как и планировалось, он был избран (впервые в Армении после конституционных изменений была принята парламентская модель правления, и премьер-министра избирал парламент - ред.).

«На улицы вышло 100 000 человек. Этот процесс позже назвали бархатной революцией. Сила демонстрантов была настолько велика, что Саргсян подал в отставку, а лидер революции Никол Пашинян пришел к власти. Год спустя он получил 70 процентов голосов на парламентских выборах. После этого Пашинян попытался бороться с коррупцией, в результате Армения вступила в новую эру, а Серж Саргсян оказался под угрозой тюремного заключения. В декабре он был привлечен к ответственности из-за финансовых махинаций.

Саргсян не единственный президент, в отношении которого началось уголовное преследование. Второй президент Армении Роберт Кочарян уже за решеткой. Кроме того, начальники полиции и Службы национальной безопасности были уволены. Кочарян рассматривает обвинение как политическое возмездие, а Пашинян и общественность ждут результатов борьбы с коррупцией», - говорится в статье.

По словам обозревателя, в настоящее время ведется систематическая борьба с коррупцией, которая также распространяется на высокопоставленных чиновников.

Коснувшись увеличения туристических потоков в Армению, обозреватель пишет, что несколько недель назад Ким Кардашьян и ее сестра прибыли в Армению, чтобы крестить своих детей в Эчмиадзине.

«В течение многих лет армянский народ был обременен проблемами, страна была лишена земли, окружена двумя вражескими странами - Турцией и Азербайджаном, политика которых осуществляется авторитарными людьми, которые погрязли в коррупции и связаны друг с другом семейными узами. Многие армяне бежали из Армении за эти годы и отправляют деньги родственникам из-за границы. У Пашиняна есть прорыв после победы на выборах - его тыл непробиваем благодаря доверию народа», - отмечает швейцарская газета.

Всемирный банк отметил в своем отчете, что в следующем году в Армении ожидается экономический рост почти на восемь процентов. Откуда появятся эти средства? Многие туристы приехали, большинство из них из Ирана. По данным Всемирного банка, Армения также улучшила свою инвестиционную среду. Деньги на экономику поступают из государственного бюджета. Правительство инвестирует в инфраструктуру, строит стратегические дороги - Иран-Армения-Грузия и выходит в Европу. Однако строительство дорог откладывается из-за коррупционных схем. Зарплаты военных и врачей увеличились, также увеличились пенсии. Это увеличение связано с увеличением доходов государственного бюджета. Премьер-министр объясняет это борьбой с коррупцией. Однако не все чувствуют изменения, принесенные революцией, ожидания людей гораздо выше, но ситуация постепенно улучшается.