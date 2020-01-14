Обсуждены вопросы активизации армяно-чешского экономического сотрудничества

Заместитель министра экономики Республики Армения Варос Симонян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Чешской Республики в Республике Армения Бедриха Копецкого и первого секретаря посольства Яна Плешингера. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства экономики Армении, в ходе встречи стороны обсудили перспективы армяно-чешского сотрудничества. В частности, на встрече были обсуждены вопросы подготовки следующего заседания армяно-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству.

Варос Симонян, который также является председателем армянской стороны армяно-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, приветствовал гостей и выразил уверенность в том, что очередное заседание межправительственной комиссии откроет новые перспективы для углубления взаимовыгодного сотрудничества. Заместитель министра экономики также выразил удовлетворение ратификацией Чешской Республикой Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между Арменией и ЕС.

Выразив благодарность Варосу Симоняну за встречу, посол Бедрих Копецкий предложил провести в марте очередное заседание армяно-чешской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству, отметив, что в это время запланирован визит в Армению делегации во главе со спикером Палаты депутатов Чехии Радеком Вондрачеком. Он добавил, что в состав делегации войдут бизнесмены, что позволит организовать встречи армянских и чешских бизнесменов в формате B2B. Посол также сообщил, что чешским сопредседателем комиссии является заместитель министра промышленности и торговли Чешской Республики Мартина Тауберова.

В конце встречи стороны договорились начать подготовку к следующему заседанию армяно-чешской межправительственной комиссии.