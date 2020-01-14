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Азиатские индексы - 14-01-20

Азиатские индексы - 14-01-20

ТОКИО, 14 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 14 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.73% и составил 24025.17 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.31% и составил 1740.53 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 0.28% и составил 3106.82 пункта, а HANG SENG снизился на 0.24% и составил 28885.14 пункта.




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