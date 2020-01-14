Мировые продажи компьютеров выросли впервые за восемь лет

Мировые продажи персональных компьютеров в 2019 году выросли впервые за восемь лет, подсчитали в исследовательских компаниях International Data Corporation (IDC) и Gartner.

По данным IDC, продажи компьютеров за год выросли на 2,7%, до 266,69 млн. В последний раз годовой рост показателя отмечался в 2011 году, тогда продажи увеличились на 1,7%.

В IV квартале 2019 года продажи выросли в годовом измерении на 4,8%, до 71,8 млн штук.

По данным Gartner, годовые продажи ПК выросли на 0,6% до более чем 261,2 млн штук, а в октябре-декабре поставки составили 60,6 млн что на 2,3% больше, чем годом ранее,сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Спрос со стороны бизнеса подстегнуло решение Microsoft прекратить поддерживать операционную систему Windows 7 с января 2020 года, отметили в IDC. По мнению аналитиков, сильнее всего переход на Windows 10 увеличил продажи трех крупнейших поставщиков компьютеров Lenovo, HP и Dell. Их общая доля на глобальном рынке выросла в 2019 году с 63% до 65%. Старший аналитик Gartner Микако Китагава отметил, что ожидает продолжение подъема спроса и в 2020 году, поскольку многие компании в развивающихся странах, включая Китай, еще не обновили программное обеспечение.

Спрос на ПК остается, несмотря на появление все новых и новых видов устройств и перехода на мобильные технологии, отметил глава одного из подразделений IDC Райан Рейт. Он считает, что сложности на этом рынке сохранятся и в дальнейшие 12-18 месяцев.