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Главнокомандующий ВС Ирана заявил, что небо над страной безопасно для всех полетов

Главнокомандующий ВС Ирана заявил, что небо над страной безопасно для всех полетов

Небо над Ираном в настоящее время безопаснее для всех полетов, чем когда либо. Об этом, как передает информационное агентство IRNA, заявил во вторник в Тегеране главнокомандующий вооруженными силами ИРИ Абдулрахима Мусави.

"Иранское небо сегодня более безопасно для всех полетов, чем когда либо", - подчеркнул он. Мусави также отметил, что руководство ИРИ указало на "важность координации между Корпусом стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) и другими подразделениями для обеспечения точного функционирования противовоздушной системы страны",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Главнокомандующий ВС также уверен, что "человеческая ошибка, приведшая к катастрофе украинского самолета на минувшей неделе, не подорвет выдающиеся достижения КСИР".

 

 

 




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