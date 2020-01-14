ВОЗ представила список приоритетных задач на ближайшее десятилетие

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в число приоритетов для человечества защиту населения от нездоровой диеты. Всего в списке "Срочных вызовов для здравоохранения на ближайшее десятилетие" перечислены 13 острых проблем, требующих решения. Среди них - снижение рисков для здоровья в связи с изменением климата, расширение доступа больных людей к лекарствам, инвестиции в подготовку медицинских работников и оказание медицинской помощи в районах конфликтов.

"Почти треть бремени, связанного с болезнями в мире, вызвана нехваткой продовольствия, наличием небезопасных продуктов и нездоровыми диетами", - напоминает ВОЗ, обращая внимание на увеличение в мире числа людей с избыточным весом и ожирением, а также рост заболеваемости вследствие неправильного питания,

сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Говоря о борьбе с рисками, касающимися изменения климата, ВОЗ констатирует: "Кризис климата - это кризис здравоохранения". "Загрязнение воздуха ежегодно убивает, по оценкам, 7 млн человек.

Серьезной проблемой, требующей решения в ближайшие 10 лет, в женевской штаб-квартире ВОЗ считают оказание помощи населению в зонах конфликтов. Организация напоминает, что в 2019 году в 11 странах учреждения здравоохранения 978 раз подвергались нападениям. В результате таких атак погибли 193 человека.

ВОЗ призывает мировое сообщество положить конец эпидемиям. Среди них - ВИЧ/СПИД, туберкулез и малярия. По прогнозам экспертов, в 2020 году от инфекционных заболеваний умрут около 140 тыс. человек.

ВОЗ ратует за расширение инвестиций в подготовку медицинских кадров, поскольку к 2030 году "миру потребуются 18 млн работников здравоохранения, в основном в странах с низкими и средними доходами на душу населения, включая 9 млн медсестер и акушерок".