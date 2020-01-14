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Владимир Гаспарян в качестве свидетеля приглашен в ССС

Владимир Гаспарян в качестве свидетеля приглашен в ССС

Бывший начальник полиции Армении Владимир Гаспарян в качестве свидетеля приглашен в Специальную следственную службу РА.

Об этом в беседе с Арменпресс сказал его адвокат Тигран Атанесян.

 Атанесян не уточнил, о каком уголовном деле идет речь.




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