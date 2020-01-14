Функция привлечения инвесторов в Армению не ограничивается активностью центра поддержки

Функция Министерства экономики Армении по привлечению иностранных инвестиций не ограничивается только активностью Центра содействия инвестициям, министерство работает также и с международными организациями и по другим направлениям. Об этом в ответ на вопрос Арменпресс сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

“Функция привлечения иностранных инвесторов в Армению, у нас есть, но она не ограничивается только активностью Центра поддержки инвестиций. Встречаясь в рамках различных официальных визитов, на различных электронных площадках и особенно на целевых рынках мы представляем инвестиционные возможности, рассказываем о тех возможностях, которые имеются в Армении. Они касаются использования таких возможностей в рамках двусторонних отношений. Мы работаем с международными организациями. Цель - представить инвестиционную среду Армении международному инвестиционному сообществу, выявить те преимущества, которые могут найти иностранные инвесторы в Армении”, - сказал Хачатрян.

Коснувшись функций Центра содействия инвестициям, министр отметил, что его деятельность направлена на содействие организациям, имеющим планы действий в Армении, урегулирование возникающих вопросов. Центр помогает, чтобы те вопросы и проблемы, которые возникают в отношениях с органами государственного управления, связанные с получением различных разрешений, с разными процедурами, получали бы быстрое решение.