В рамках рабочего визита в Объединенные Арабские Эмираты президент Республики Армения Армен Саркисян встретился с государственным министром безопасности продуктов питания ОАЭ Мариам Аль-Мухейр. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Продолжая обсуждения по практическим договоренностям, достигнутым в ходе предыдущих встреч, в частности, в ходе предыдущего рабочего визита президента Саркисяна в ОАЭ, президент Армении и государственный министр ОАЭ коснулись сотрудничества двух стран в сфере безопасности продуктов питания. Также и шагов по превращению Армении в региональную платформу в сфере безопасности продуктов питания.

Президент Саркисян пригласил государственного министра безопасности продуктов питания ОАЭ в Армению, чтобы еще раз обсудить реализуемые программы, а также на месте ознакомиться с конкурентными возможностями нашей страны.