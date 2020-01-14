Государство не будет возмещать ущерб крестьянским хозяйствам, не воспользовавшимся страхованием
Государство больше не будет компенсировать ущерб тех крестьянских хозяйств, которые могли бы воспользоваться сельскохозяйственным страхованием, но не воспользовались им. Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян.
“В прошлом правительство в конце каждого года возмещало ущерб крестьянским хозяйствам, пострадавшим от природных и погодных условий. Правительство компенсировало очень небольшую часть ущерба - около 4-5%. Сейчас мы изменили способ содействия, возмещаем ущерб, не тогда, когда он уже случился, а поддерживаем, чтобы крестьянское хозяйство страховало риски. И, естественно, когда в этих областях есть страховка от рисков для данных культур, не будет компенсации ущерба тем хозяйствам, которые не воспользовались своим правом на страхование, имея поддержку правительства”, - сказал Хачатрян.
В течение 2019 года в 6 областях - Арагацотне, Армавире, Арарате, Вайоц Дзоре, Котайке и Тавуше действовала программа страхования сельского хозяйства. Страхование осуществляется для двух культур: винограда и абрикоса - раннее обморожение и от рисков града. При оформлении этих двух страховок, страховка от риска пожаров предлагается бесплатно. Правительство содействует всем страхователям, 50% платит крестьянское хозяйство, 50% - правительство. А если фермерское хозяйство страхуется от двух рисков, то размер государственной поддержки становится 60%.
Министр призвал фермерские хозяйства обратиться для оформления страхования в течение ближайшего месяца. Уже получено 100 заявлений, которые находятся в процессе оформления.