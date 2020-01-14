В аэропорту “Звартноц” приземлился самолет рейса Милан-Ереван авиакомпании “Ryanair”

В Ереванском международном аэропорту “Звартноц” приземлился самолет крупнейшей европейской бюджетной авиакомпании “Ryanair” рейса Милан-Ереван. Как передает Арменпресс, рейс 14 января – первый, совершаемый компанией “Ryanair” на авиационном рынке Армении.

Прибывших рейсом гостей в аэропорту встретили председатель Комитета гражданской авиации Армении Татевик Ревазян и руководитель Комитета по туризму Министерства экономики Армении Сусанна Сафарян.

Крупнейшая европейская бюджетная авиакомпания “Ryanair” выходит на авиационный рынок Армении. Первый рейс авиакомпания совершит 14 января, связав Ереван с Римом и Миланом, затем с конца марта будет действовать направление Берлина, а Гюмри будет связан с баварским городом Меминген с конца марта. Авиакомпания “Ryanair” с 3 января начала продажу билетов еще по двум новым направлениям: Гюмри-Афины и Ереван-Салоники.

16 декабря руководитель корпоративного сотрудничества компании “Wizz Air” Андрас Радо заявил, что бюджетная компания “Wizz Air” начнет осуществлять полеты из Еревана с апреля. “С апреля мы начинаем осуществлять полеты в Вену и Вильнюс. По этим направлениям будут летать дважды в неделю. Цены будут довольно низкими, от 24.99 евро. Желающие уже могут бронировать билеты”, - отмечал Радо.

7 фактов о бюджетных авиакомпаниях или лоукостерах.