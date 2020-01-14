В Айове пройдут первые в 2020 году теледебаты демократов

Шесть претендентов на место кандидата в президенты США от Демократической партии примут участие в предстоящих во вторник вечером первых в 2020 году общенациональных теледебатах в Университете Дрейка в штате Айова. Трансляцию из Де Мойна (штат Айова) будет вести телекомпания CNN с 21:00 по местному времени (05:00 мск 15 января).

По решению Национального комитета Демократической партии в них имеют право участвовать лишь те претенденты, кто сумел получить по крайней мере 5% голосов потенциальных избирателей-демократов по итогам четырех последних общенациональных опросов, а также собрать пожертвования на ведение кампании у 225 тыс. избирателей. Эти требования выполнили бывший вице-президент США Джозеф Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, сенатор от Миннесоты Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и миллиардер Том Стейер - единственный из претендентов, кто сделал проблемы экологии центральными в своей предвыборной кампании.

Бизнесмен Эндрю Янг и сенатор от штата Нью-Джерси Кори Букер к теледебатам не допущены, поскольку выполнили лишь одно из условий - собрали достаточное число средств на свои предвыборные кампании. Не будет в числе участников теледебатов и бывшего мэра Нью-Йорка миллиардера Майкла Блумберга: в ходе недавнего опроса исследовательской службы Morning Consult он заручился поддержкой 7% участников, однако с самого начала кампании решил не собирать пожертвования, используя личные средства, и потому не вписывается в рамки, определенные Национальным комитетом Демократической партии,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Джозеф Байден, согласно последним опросам, сохраняет лидирующие позиции в гонке: по результатам опроса Morning Consult, его поддерживает 31% потенциальных избирателей-демократов. Вторым идет сенатор от Вермонта Берни Сандерс с 23% поддержки, на третьем месте - сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, которую поддерживают 14%.

Нынешние теледебаты имеют для участников особое значение: им предоставлена возможность изложить своих взгляды по основным вопросам внутренней и внешней политики перед первыми в стране кокусами - собраниями партийных активистов в штате Айова 3 февраля, на которых будут избирать делегатов сначала на местные партконференции демократов и республиканцев, затем на конференции штата, а затем - на национальные съезды.