Были обсуждены программы и мероприятия, осуществляемые аппаратом премьер- министра

У премьер-министра Никола Пашиняна были обсуждены вопросы, касающиеся деятельности аппарата премьер-министра в 2020 году, программы и мероприятия, предусмотренные в рамках бюджета. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью аппарата премьер-министра Армении.

В частности, была затронута деятельность офисов вице-премьеров, органов, действующих при аппарате.

Было доложено, что мероприятия будут направлены на модернизацию системы государственного управления, эффективность, повышение качества предоставляемых гражданам услуг, расширение деятельности электронных площадок, сотрудничество с организациями, занимающимися вопросами национальных меньшинств и другие программы.

Премьер-министр Пашинян отметил важность осуществления работ по вышеуказанным направлениям и счел необходимым повысить адресность предоставляемых гражданам услуг, активизировать работы по оцифровке государственной системы и по другим направлениям. Глава правительства подчеркнул также и необходимость повышения функциональности государственной системы и дал конкретные поручения.