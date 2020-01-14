Изменение в организации дорожного движения на перекрестке улиц Киевян-Алабян – Ленинградян

Во избежание скоплений транспортных средств на Киевском мосту, а также задержек и пробок в Во избежание скоплений транспортных средств на Киевском мосту, а также задержек и пробок с 15-го января 2020 г. на перекрестке улиц Киевян-Алабяна-Ленинградян в Ереване будет изменена организация дорожного движения. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Полиции Армении.

В результате изменений водителям транспортных средств, проезжающим по киевскому мосту к перекрестку улиц Киевян-Алабяна-Ленинградян, вместо действующих направлений: прямо или направо, будет разрешено проезжать по перекрестку только направо - на улицу Алабяна. На указанном перекрестке, на светофоре будет установлена лишь правая секция, позволяющая постоянное движению направо, соответственно будут заменены знаки и разметки.