Безнаказанность порождает новые преступления. Международная реакция и осуждение погромов армян

В 1988 году в Азербайджане развернулась третья, после 1905 и 1918 годов, волна погромов армян. За два года 250-тысячная община практически полностью была изгнана из Баку и окрестных поселков. К январю 1990 года, когда в городе уже средь бела дня убивали и грабили армян, в Баку оставалось около 30 тысяч армян. В основном это были старые, одинокие или больные люди, которые не хотели или просто не сумели покинуть город. Антиармянская волна поднялась с начала 1990 года, а ее апогеем стали период с 13 по 19 января. В общем число армян, убитых в Баку и погибших позже в результате травм и болезней доходит до 500 человек. Точное число жертв погромов остается неизвестным до сих пор.

В Азербайджане до сих пор никак не оценили погромы с политико-правовой точки. Это привело к другим расистским и ксенофобским действиям властей Азербайджана, а также усилению армянофобских настроений в стране. Согласно международному праву, жестокие преступления, которые реализовали власти советского Азербайджана и движение «Народный фронт Азербайджана» против армянского населения, подпадают под классификацию преступлений против человечества. Об этом свидетельствуют многочисленные доказательства, а также резолюции международных организацией, осуждающие данные преступления.

«Мы были свидетелями, как при создавшейся ситуации, когда начавшиеся дикие антиармянские погромы привели к многочисленным человеческим жертвам, в считанные дни десятки тысяч армян лишились крова, были депортированы из республики».

Бывший министр обороны СССР Дмитрий Язов в интервью азербайджанскому телеканалу Lider отметил, что он, а также глава МВД СССР Бакатин и председатель КГБ Крючков были вызваны к Михаилу Горбачеву, который им заявил, что ситуация в Баку напряженная, и у него [М.Горбачева] был телефонный разговор с Евгением Примаковым и Андреем Гиренко, которые считают, что в Баку срочно надо вводить чрезвычайное положение, так как азербайджанцы уже выбрасывают армян из окон, пахнет кровью.

Погромы армян в Баку были осуждены американскими конгрессменами, Европарламентом и другими международными организациями.

18 января 1990 года группа сенаторов США направило письмо Михаилу Горбачеву, в котором выражают обеспокоенность погромами армян в Баку.

Глава комитета по делам беженцев США Билл Фрейлик в феврале 2002 года, представляя программу по приему беженцев юридической комиссии Конгресса в своем отчете отметил, что по состоянию на декабрь 2000 года в Москве проживало около 2000 армян, беженцев из Азербайджана, они «были эвакуированы из Баку в результате антиармянских погромов (pogroms) в 1990 году».

В марте 2014 года председатель комитета по внешним делам Палаты представителей Конгресса США Эд Ройс совместно со своими коллегами Бредом Шерманом, Тони Карденасом, Анной Эшун и Кэтрин Кларк осудил погромы армян в Баку, Кировабаде и Сумгаите. Бред Шерман в своем заявлении отметил, что началом антиармянской эскалации стали погромы армян в Сумгаите, за которым последовали Баку и Кировабад, в результате чего из Азербайджана бежало около 390 тысяч армян.

В 2011, 2013, 2014 и 2015 годах ряд американских конгрессменов, в том числе Адам Шифф и Девид Сисл выступали с призывами жестко осудить резню (massacres) армян в Сумгаите, Кировабаде и Баку. Сенатор Гарри Питерс в своем заявлении отмечает: «Резня армян не остановилась в Сумгаите, а продолжилась в столице Баку в 1990 году. Конгресс США осуждает погромы этих лет».

Европарламент трижды, различным резолюциями, осуждал погромы армян в Азербайджане. В резолюции от 7 июля 1988 года отмечено, что «царящая в Азербайджане политическая ситуация привела к погромам армян в Сумгаите и серьезным актам насилия в Баку, что само по себе представляет опасность для армян, живущих в Азербайджане. Особо отметим, что Европарламент, учитывая погромы армян, выразил свою поддержку «требованию армянского меньшинства о воссоединении с Армянской ССР». Европарламент также призвал советские власти подвергнуть наказанию преступников, виновных в армянских погромах и обеспечить безопасность 500 тысяч армян, проживавших в Советском Азербайджане.

18 января 1990 года Европейский парламент принял резолюцию о ситуации в Армении, призвав Европейский совет и Европейскую комиссию вступиться за армян перед правительством СССР. ЕП требовал оказать немедленную помощь Армении и Нагорному Карабаху, раскрыть подробности антиармянских погромов. В резолюции отдельно осуждаются погромы армян в Баку.

В резолюции Европарламента от 14 марта 1991 года указано, что «300 тысяч армян, бежавших из Азербайджана из-за погромов в Баку и Сумгаите, находятся в крайней бедности и нуждаются в немедленной помощи.

Данные преступления по своей тяжести и опасности должны рассматриваться в Международном уголовном суде в Гааге. Международное сообщество обязано дать надлежащую политико-правовую оценку погромам армян. Организаторы и исполнители погромов до сих пор не привлечены к ответственности, тем самым развязывая руки режиму в Баку, который готов повторить данные преступления. Азербайджан продолжает проводить дискриминационную и ксенофобскую политику. Быть армянином в Азербайджане опасно до сих пор.