Заместитель министра окружающей среды Ирина Капланян приняла вице-посла США в Армении Кристофера Смита. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью Министерства окружающей среды Армении.

В ходе первой рабочей встречи стороны коснулись ряда вопросов двустороннего сотрудничества.

Заместитель министра Ирина Капланян представила Смиту основные направления экологической политики Армении на 2020 год, в частности, коснувшись процессов лесовосстановления и охраны леса, широкомасштабных работ, направленных на борьбу с употреблением полиэтиленовых пакетов и ряда других вопросов повестки дня.

Ирина Капланян высоко оценила ход совместных программ министерства и посольства США, подчеркнув необходимость обмена опытом.

Вице-посол Смит в своей речи, в частности, отметил:

“Сотрудничеству с Арменией в сфере охраны природы и защиты окружающей среды придаем мы важное значение. Наша совместная работа по незаконной торговле водными ресурсами, лесами, дикими животными и растениями - лишь некоторые из усилий, направленных на сохранение окружающей среды и богатого биоразнообразия Армении, которые стимулируют и экономический рост и способствуют благополучию”.

Заместитель министра Ирина Капланян и вице-посол Кристофер Смит выразили готовность продолжить тесное сотрудничество и отраслевое сотрудничество поднять на новый уровень.