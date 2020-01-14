Вулкан Тааль на Филиппинах выбросил двухкилометровый столб пепла

Вулкан Тааль на Филиппинах сохраняет активность и за последние сутки выбросил столб пепла на высоту почти 2 тысяч метров, а фонтаны лавы - на высоту до 500 метров. Как передает Арменпресс, об этом сообщает портал Rappler со ссылкой на Институт вулканологии и сейсмологии Филиппин (Phivolcs).

"За последние 24 часа активность вулкана Тааль характеризовалась продолжающимся извержением из главного кратера", - говорится в сообщении института.