Кинофестиваль "Кустендорф" Эмира Кустурицы открылся в ночь на вторник в 13-й раз в этноселе Дрвенград на юге Сербии. Как сообщил идейный вдохновитель и организатор киносмотра, в этом году было принято решение посвятить его молодым режиссерам, в которых Кустурица видит надежду "на лучшее будущее человечества".

"Фильм не может быть искусством, если мы не будем воспитывать режиссеров. Когда-то фильмы улучшали жизнь, мне бы хотелось, чтобы это случилось снова, поэтому этот фестиваль существует и поэтому в этом году он посвящен режиссерам", - заявил сербский режиссер.

В этом году заявки на участие в фестивале "Кусендорф" подали авторы 722 кинофильмов. Из них жюри выбрало 21 картину, представляющую 14 стран. Это работы режиссеров из Сербии, Испании, Румынии, Болгарии, Польши, Ирана, Белоруссии, Венгрии, Франции, Украины, Китая, Швейцарии, Хорватии, Израиля. Фестиваль "Кустендорф" свободен от красных дорожек, гламура и рекламы. По словам Кустурицы, идея состояла в том, чтобы избавить фестиваль "от духа Голливуда", который, как считает режиссер, представляет угрозу для авторского кино и кинематографа в целом, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Творческий смотр продлится до 18 января в сербской этнодеревне Дрвенград, построенной Кустурицей недалеко от горы Мечавник, в 200 км от Белграда.