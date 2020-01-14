Министерство ожидает рост въездного туризма на 15%

В тройку стран, обеспечивших рост въездного туризма по итогам 9 месяцев прошлого года, вошли Россия, Грузия и Иран. Министерство экономики Армении ожидает, что по итогам 2019 года показатель роста въездного туризма составит 15%.

Как передает Арменпресс, об этом на пресс-конференции сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян.

“По итогам 9 месяцев у нас въездной туризм возрос на 14,4%. Очень важно, что этот рост в значительной степени происходил за счет туристов, из стран, визиты из которых превышают 30 - 40%. Например, число посетителей из Германии выросло на 45%, из Франции - на 21%, число посетивших Армению из Нидерландов выросло на 23%. Ожидается, что итоги въездного туризма 2019 года будут выше на 15% “, - сказал Хачатрян.

С целью повышения узнаваемости Армении в 2019 году Комитет по туризму пригласил в Армению представителей более 50 СМИ со всего мира, блогеров из США, России, Германии, Италии, Швейцарии, Израиля, Польши. В результате визитов было обеспечено более 5 млн просмотров об Армении и публикации более 50 статей. “Это та основа, которая позволяет нам думать, что в 2020 году у нас будет не менее высокий показатель въездного туризма, что, в свою очередь, повлияет на развитие сферы услуг, связанных с туризмом. Мы считаем, что в течение 2019 года рост услуг в сфере общественного питания и проживания вырос более, чем 30%”, - сказал министр.

За 9 месяцев 2019 года Армению посетили 1 млн 459 тыс. 200 человек.