Министр по чрезвычайным ситуациям Республики Армения Феликс Цолакян принял чрезвычайного и полномочного посла Франции в Армении господина Джонатана Лакота. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МЧС Армении.

Приветствуя гостя, министр Цолакян констатировал высокий уровень межгосударственных отношений с Францией и выразил желание, чтобы соответствующие структуры в сфере чрезвычайных ситуаций обеих стран также расширили бы партнерство.

Феликс Цолакян подчеркнул значениие того факта, что готовится соглашение об углублении армяно-французских отношений в сфере чрезвычайных ситуаций, и призвал придать новый импульс этим работам.

Собеседники высоко оценили армяно-французское сотрудничество в сфере чрезвычайных ситуаций, отметив, что оно было заложено еще в дни Спитакского землетрясения.

Стороны коснулись вопросов переподготовки армянских спасателей, изучения французского опыта в сфере медицины катастроф и психологической службы, осуществленных при содействии французской стороны, а также реализации совместных программ.

В рамках сотрудничества с Францией, в 2014 году организация “Гражданская оборона без границ” предоставила МЧС имущество и технику стоимостью около 250 тысяч евро.

В рамках сотрудничества со стороны французских специалистов для спасательных служащих МЧС неоднократно проводились теоретические и практические курсы переподготовки. Между академией и Ассоциацией стимулирования безопасности людей, имущества и окружающей среды Французской Республики в 2019 году было подписано Соглашение о сотрудничестве, направленное на подготовку, развитие учебных программ и методов преподавания, переподготовку профессорско-преподавательского состава академии курсов первой медицинской помощи, а также обмен образовательной и технической информацией.

В ходе беседы министр также сообщил, что в ближайшее время будет объявлен тендер на приобретение пожарно-спасательных машин для обслуживания зданий, имеющих 8 и более этажей, и попросил посла предложить французским организациям также принять участие в этом тендере.

Чрезвычайный и полномочный посол Франции в Армении Джонатан Лакот отметил, что в Армении проживает французская община численностью 650 человек, и вопросы их жизни, здоровья и охраны имущества постоянно находятся в центре внимания французского посольства. Посол Джонатан Лакот отметил важность совместного проведения мероприятий, направленных на подготовку чрезвычайных ситуаций в Армении, и, в частности, подчеркнул необходимость привлечения сотрудников французского посольства, преподавательского состава и студентов французского университета в Армении.

Придавая важность развитию возможностей противостояния бедствиям, стороны выразили готовность к дальнейшему углублению работ в этом направлении.