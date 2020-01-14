Заметно возросло число туристов, посетивших музей истории Еревана

Музей истории Еревана в 2019 году посетило 20 707 человек, половина из которых – туристы. На созванной пресс-конференции директор музея Армине Саркисян отметила, что в последние годы число туристов, посетивших музей, заметно растет.

“В основном туристы, посетившие наш музей, - туристы из России. У нас были туристы из Чили, Китая, Малайзии, Индонезии, США, арабских стран, география довольно обширна”, - сказала Армине Саркисян. Посещения в дни праздников были довольно активными, за несколько дней побывало 100 посетителей, большинство - туристы. Для активизации посещений, для того, чтобы сделать их более интересными, музей выполняет значительную работу, выступая с рядом различных программ. С применением новейших технологий, просмотры становятся более привлекательными, соответствуют требованиями времени. Благодаря анимированной репродукции оригинальная картина оживляется на глазах у посетителя. По этой программе пока представлена картина художника Ваана Хореняна “Строители Еревана”, на которой изображено строительство розового Еревана. Пока таким образом представлено только это полотно, однако есть цель сделать это и с другими картинами.

Одной из инициатив музея является также издание книги “Ереван в стихах”. В сборник стихов вошло более 300 произведений. Ученый секретарь музея Эрмине Саркисян отметила, что до этого была издана книга “Ереван в песнях”.

“В книге нашли место произведения, сохранившиеся с 1388 года. В былые времена, когда не все были грамотными и не могли читать, стихи часто превращались в песни, потому что в этом варианте люди запоминали их надолго. До нас дошли многочисленные песни о Ереване”, - сказала Эрмине Саркисян.

Говоря о предстоящих планах, директор музея отметила, что они будут активно продолжать образовательные программы, а в феврале ожидается открытие экспозиции картин. Будут представлены картины из Тавушской области.

В музее активно работают над пополнением экспонатов, уже их число превышает 97 тысяч, это: документы, фотографии, богатая коллекция археологических находок и т. д.