В медицинских учреждениях Гегаркуникской области Армении количество родов сократилось

В медучреждениях Гегаркуникской области в 2019 году было зарегистрировано 1857 родов.

Как сообщили Арменпресс в управлении здравоохранения и социального обеспечения областной администрации, в 2018 году в медучреждениях, осуществляющих роды, родилось 2007 детей. По сообщению того же источника, в декабре 2019 года по сравнению с 2018 годом было зафиксировано снижение рождаемости. Если в декабре 2018 года в медучреждениях области родилось 226 детей - 118 мальчиков и 108 девочек, то в том же месяце 2019 года этот показатель снизился на 41, составив 185 родов (106 мальчиков и 79 девочек). В декабре 2019 года лидером по рождению вновь остается Мартунинский район. Из 185 рождений 118 зарегистрированы в роддоме Мартуни, 31 - в Гаварском медицинском центре, 18 - в больнице Вардениса, 17 - в медицинском центре Севана и 1 - в Центре здоровья Чамбарака.

Хосров Хлгатян