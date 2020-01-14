Иран отправил черный ящик сбитого украинского самолета во Францию
Иран отправил черный ящик сбитого под Тегераном украинского Boeing во Францию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.
«Черный ящик был отправлен во Францию для расшифровки», — сказал спикер Тегерана. Других подробностей не приводится.
- 14.01-21:38 Армянский депутат парламента Сирии Нора Арисян встретилась с президентом и первой леди страны
- 14.01-21:29 В областях Армении будет построено 6 новых медцентров: министр представил подробности
- 14.01-21:09 США расширили санкции против КНДР
- 14.01-21:03 В Армении есть труднопроходимые автодороги
- 14.01-20:09 ССС отклонила ходатайство об отмене меры пресечения в отношении Ара Баблояна
- 14.01-19:39 Президент Армении принял участие в обсуждении в рамках «Недели стабильности Абу- Даби»
- 14.01-19:05 В 4-м квартале 2019 г. по сравнению с 2017 г. количество посетителей Армении выросло на 22,7%
- 14.01-18:32 Осуществлен рейс Ереван-Тегеран: авиакомпания возобновляет полеты в Иран
- 14.01-18:09 Премьер Великобритании выступил против проведения референдума о независимости Шотландии
- 14.01-17:53 Тыл Пашиняна непробиваем благодаря доверию народа: статья «Berner Zeitung»
- 14.01-17:43 Оттава и Лондон намерены обсудить тему пребывания принца Гарри в Канаде
- 14.01-17:37 Обсуждены вопросы активизации армяно-чешского экономического сотрудничества
- 14.01-17:30 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 14-01-20
- 14.01-17:27 Азиатские индексы - 14-01-20
- 14.01-17:25 Мировые продажи компьютеров выросли впервые за восемь лет
- 14.01-17:13 Правительство не давало денег на публикацию статьи об Армении в газете “Berner Zeitung”
- 14.01-16:57 Главнокомандующий ВС Ирана заявил, что небо над страной безопасно для всех полетов
- 14.01-16:53 Функция привлечения инвесторов в Армению не ограничивается активностью центра поддержки
- 14.01-16:52 ВОЗ представила список приоритетных задач на ближайшее десятилетие
- 14.01-16:47 Владимир Гаспарян в качестве свидетеля приглашен в ССС
- 14.01-16:43 Лондон, Берлин и Париж запустили механизм разрешения споров по ядерной сделке с Ираном
- 14.01-16:30 В аэропорту “Звартноц” приземлился самолет рейса Милан-Ереван авиакомпании “Ryanair”
- 14.01-16:27 Армен Саркисян встретился с государственным министром безопасности продуктов питания ОАЭ
- 14.01-16:21 СМИ: демонстранты в Бейруте начали кампанию гражданского неповиновения
- 14.01-16:19 Государство не будет возмещать ущерб крестьянским хозяйствам, не воспользовавшимся страхованием
16:56, 08.01.2020
Просмотрели 2169 раз Граждане Армении без визы могут посещать 62 страны: опубликован индекс 2020 года
10:52, 09.01.2020
Просмотрели 1758 раз Норайр Паносян арестован
13:48, 11.01.2020
Просмотрели 1643 раз В Тавушской области выстрелом противника ранен военнослужащий
19:58, 10.01.2020
Просмотрели 1087 раз В 2019 году в армянской армии зарегистрирован исторический минимум потерь: Пашинян (ДОПОЛНЕНО)
21:59, 09.01.2020
Просмотрели 1020 раз Dalma Garden Mall 10 января не будет работать