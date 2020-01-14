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Иран отправил черный ящик сбитого украинского самолета во Францию

Иран отправил черный ящик сбитого украинского самолета во Францию

Иран отправил черный ящик сбитого под Тегераном украинского Boeing во Францию. Как передает Арменпресс, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя судебной власти страны Голямхосейна Эсмаили.

«Черный ящик был отправлен во Францию для расшифровки», — сказал спикер Тегерана. Других подробностей не приводится.

 

 




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