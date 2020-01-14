В четырех федеральных землях Германии началась крупная операция против исламистов

Немецкая прокуратура проводит масштабную операцию против исламских радикалов, во вторник утром ведомство сообщило, что обыски проходят сразу в четырех федеральных землях.

"В рамках следственных действий генпрокуратуры Берлина по подозрению в подготовке серьезного преступления, угрожающего безопасности государства (ИФ - терроризм), выданы ордера на обыск в Берлине, Бранденбурге, Северном Рейне-Вестфалии и Тюрингии", - говорится в твиттере ведомства.

По информации таблоида Bild, сотрудники правоохранительных органов ищут чеченцев-исламистов. В Бранденбурге задержан один человек, еще двое задержаны в Берлине, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Другие подробности пока не сообщаются.