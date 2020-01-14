Предлагается устранить пробел в статье о злоупотреблении должностными полномочиями

Следственный комитет Республики Армения предлагает новое правовое регулирование, которое даст возможность предусматривать адекватное и соразмерное наказание за злоупотребление должностными полномочиями, которое умышленно повлекло тяжелые последствия.

Как стало известно Арменпресс с единого сайта публикации правовых актов и проектов e-draft, в результате принятия проекта Закона РА “О внесении дополнения в Уголовный кодекс РА”, Следственный комитет устранит законодательный пробел, установив наказание за злоупотребление должностными полномочиями, что умышленно повлекло тяжелые последствия, тем самым уточнив квалификацию данного преступления и обеспечив соблюдение принципа соразмерности наказания.

Согласно части 1 статьи 308 Уголовного кодекса РА, злоупотребление должностными полномочиями использование должностным лицом своего должностного положения вопреки интересам службы, или неисполнение служебных обязанностей исходя из корыстной, иной личной заинтересованности или групповых интересов, что причинило существенный вред правам и законным интересам лиц, организаций, законным интересам общества или государства, наказывается штрафом в размере от двухсоткратного до трехсоткратного размера минимальной заработной платы, либо лишением права заниматься определенной деятельностью на срок не свыше пяти лет, либо арестом на срок от двух до трех месяцев, либо лишением свободы на срок не свыше четырех лет.

Законодатель также предусмотрел и ответственность за злоупотребление должностными полномочиями при отягчающих обстоятельствах. В части 2 статьи в качестве отягчающего обстоятельства предусмотрено причинение по неосторожности тяжелых последствий.

“Соответственно, часть 2 статьи устанавливает: “То же деяние, повлекшее по неосторожности тяжкие последствия, наказывается лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок не свыше трех лет”.

В правоприменительной практике в этих случаях, помимо законодательной, деяние квалифицируется и по части 1 статьи 308, которая, как отмечалось выше, предусматривает более мягкое наказание, чем в случае причинения по неосторожности тяжких последствий. То есть, нынешнее регулирование действующего закона не дает возможности установить более строгую ответственность за умышленное причинение тяжких последствий. Подобная праворегуляция не справедлива и не логична, нарушает принцип соразмерности наказания и не исходит из целей наказания.

В этом плане следует также отметить, что вопрос о форме вины, проявленной преступником при причинении тяжких последствий, не получил единого решения и в юридической литературе”, - говорится в обосновании проекта.