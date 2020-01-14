Власти КНДР призвали граждан готовиться к "смертельной битве против американских санкций". Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом говорится в комментарии, опубликованном во вторник газетой "Минчжу чосон".

"Кампания фронтального прорыва для нейтрализации беспрецедентно убийственных санкций и давления со стороны враждебных сил, отрицающих само право на существование и развитие нашей страны, станет битвой не на жизнь, а на смерть", - подчеркивает газета.

Издание призвало "превратить нынешние вызовы в преимущества" и добиться "быстрого [экономического] взлета на основе собственных сил и технологий". Для этого гражданам предстоит продемонстрировать упорство и отвагу, "проходя сквозь стены, словно сквозь двери, и даже прыгая в пламя".

Газета отмечает, что "КНДР столкнулась с убийственным давлением, которое другие страны не выдержали бы и одного дня".