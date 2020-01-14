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Начальник Генерального штаба ВС Армении принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО

Начальник Генерального штаба ВС Армении принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО

Начальник Генерального штаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 14 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов в формате миссий “Решительная поддержка” и “Силы Косово”.

Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.




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