Начальник Генерального штаба ВС Армении принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО
Начальник Генерального штаба ВС Армении, генерал-лейтенант Артак Давтян 14 января в штаб-квартире НАТО в Брюсселе принял участие в заседаниях Военного комитета НАТО на уровне начальников генштабов в формате миссий “Решительная поддержка” и “Силы Косово”.
Об этом Арменпресс сообщили в управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.
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