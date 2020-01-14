Президенты Армении и Руанды отметили важность тесного сотрудничества

Президент Республики Армения Армен Саркисян, находящийся с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах встретился с президентом Руанды Полом Кагаме, который также участвует в Международном форуме “Неделя стабильности Абу-Даби”. Об этом Арменпресс сообщили в управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Президенты обеих стран сошлись во мнении, что Армения и Руанда имеют много общего, схожую историю и проблемы, народы обеих пережили геноцид, обе малы, но сильны, имеют множество преимуществ, которые могут превратить в успех, имеют совпадающие интересы. Стороны согласились, что обе страны нуждаются во взаимном раскрытии, ознакомлении друг с другом, и в этом направлении необходимо активно работать.

Констатируя, что многочисленные примеры показывают, что малые страны также могут быть сильными, эффективными и успешными, президенты Армении и Руанды говорили о необходимости более тесного сотрудничества с успешными малыми странами.

Подчеркнув важность полноценной реализации имеющегося потенциала в отношениях между Арменией и Руандой, президенты коснулись направлений сотрудничества. Президент Саркисян сказал, что многообещающим направлением взаимодействия может быть сфера электронного управления, которая достаточно развита в Руанде.

Перспективными для сотрудничества были признаны также и сферы информационных технологий и инноваций, творческого образования, сельского хозяйства, безопасности пищевых продуктов, инициирование программ по обмену студентами.

Отметив, что в течение этого года в Армении пройдут несколько международных конференций, в частности “Армянский саммит мыслей”, 6-й Международный фестиваль STARMUS, президент Саркисян пригласил руандийских коллег принять в них участие.