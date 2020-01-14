Власти Ирана провели аресты по делу о сбитом самолете

Иранские власти арестовали несколько человек по делу о сбитом украинском самолете.

Как передает Арменпресс, об этом во вторник сообщил официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"Люди по этому делу уже арестованы, но мы пока находимся на начальном этапе расследования", - цитирует его агентство ILNA. Исмаили добавил, что "будут рассмотрены все аспекты этого вопроса [крушения самолета]".

По его словам, "на сегодняшний день множество людей вовлечено в расследование". "Наши коллеги до 11 часов вечера заняты следственной работой", - добавил он.