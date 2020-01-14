На рост экспорта существенное влияние оказал экспорт коньяка, необработанного золота и вина

Министерство экономики Армении по итогам 2019 года предполагает рост объемов экспорта на 9 - 10%. На рост экспорта существенное влияние оказало в основном увеличение экспорта коньяка, необработанного золота, шоколада, фруктовых вин и ряда других товаров.

Как передает Арменпресс, об этом на созванной пресс-конференции сказал министр экономики Армении Тигран Хачатрян. “По итогам 11 месяцев у нас 9% -й рост экспорта. Это те направления, которые с начала года выделялись в качестве ведущих направлений экспорта. Экспорт коньяка вырос на 26,7%, табачной продукции - на 9%, медного концентрата - на 16,8%, необработанного золота - на 31%, железной руды - на 18,1%, шоколада - на 14,6%, фруктовых вин - на 75%, виноградных вин - на 25,5% и экспорт ювелирных изделий - на 19,2%”, - сказал министр и отметил, что это те группы товаров, которые на экспорт оказали большое влияние.

Хачатрян отметил, он прогнозирует, что экспорт по итогам года будет в пределах 9 - 10%, а в 2020 году будет 10% -й рост экспорта. Касаясь вопроса, что и в предыдущие годы был рост экспорта выше 20%, министр сказал, что да, он был, затем продолжил: “Но какими были годы, по отношению к которым мы зафиксировали рост экспорта более 20%? Они были очень плохими. И сейчас, когда каждый год у нас есть экспорт, выросший по с предыдущим, показатель в 10%, поверьте, достаточно хороший показатель”.

Он заверил, что экспорт продолжит быть силой, подтягивающей обрабатывающую промышленность, которая должна способствовать общему росту экономики. Значимые показатели экспорта были и в сфере растениеводства. В целом, по сравнению с прошлым годом, они выросли примерно на 25%.

Министр представил также шаги правительства по оказанию содействия сфере промышленности. Основным способом содействия был инструмент предоставления льгот на таможенные пошлины и налог на добавленную стоимость, в течение года такие льготы были предоставлены 57 программам. Инвестиционная стоимость этих программ, в общей сложности, составила 212 млрд драмов, и было предусмотрено, что благодаря реализации этих программ должно было быть создано 3320 новых рабочих мест. Государство содействовало и участию в 5 международных выставках - в сферах пищевой промышленности, производства обуви и ювелирного дела.