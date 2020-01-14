Роухани: для расследования авиакатастрофы под Тегераном создадут отдельную структуру

Власти Ирана создадут специальную структуру в системе судебных органов для расследования причин и обстоятельств крушения украинского лайнера под Тегераном. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, oб этом заявил во вторник президент Ирана Хасан Роухани.

"Судебные власти страны должны создать отдельную судебную структуру, во главе которой будет стоять профессиональный судья, для рассмотрения дела об обстоятельствах крушения украинского лайнера", - приводит слова иранского президента телеканал Press TV.

Роухани назвал крушение украинского лайнера "непростительной ошибкой". Президент Ирана вместе с тем высказал мнение, что "не только один человек, который нажал на кнопку, должен нести ответственность за эту катастрофу". Он также заверил, что "результаты расследования крушения украинского самолета будут объявлены публично".