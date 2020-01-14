Microsoft прекратила техподдержку операционной системы Windows 7

Техническая поддержка и обновление операционной системы Windows 7, выпущенной 22 октября 2009 года, прекращается со вторника. Как передает Арменпресс, об этом сообщила на своем сайте американская компания Microsoft.

"После 10 лет поддержка Windows 7 прекращается с 14 января, - говорится в сообщении.

Компьютеры, на которых установлена операционная система Windows 7, будут продолжать функционировать, но Microsoft больше не будет оказывать технической поддержки и не будет выпускать обновлений. Компания рекомендовала пользователям Windows 7 создать копии файлов и фотографий с помощью облачного сервиса OneDrive и использовать операционную систему Windows 10.