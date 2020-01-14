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В Турции выдали ордер на задержание 176 офицеров за связи с Гюленом

В Турции выдали ордер на задержание 176 офицеров за связи с Гюленом

Прокуратура турецкого Измира выдала ордер на задержание 176 офицеров, которых подозревают в связях с организацией оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство Anadolu.

Отмечается, что операция по задержанию предполагаемых сторонников Гюлена проводится в 49 турецких провинциях. Среди подозреваемых 108 действующих лейтенантов и старших лейтенантов, а также шесть пилотов истребителей F-16. Уже задержаны 115 человек.

Власти Турции обвиняют организацию Гюлена, которую они называют FETO (террористическая организация фетхуллахистов), в причастности к попытке госпереворота в июле 2016 года. В Турции после мятежа были арестованы более 80 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 160 тысяч госслужащих, в том числе военных. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.

 




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