Комитет государственных доходов сообщил о раскрытии преступления коррупционного характера

В Комитете государственных доходов в ходе предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по пункту 1 части 3 статьи 188 Уголовного кодекса РА, выяснилось, что физическое лицо, являющееся индивидуальным предпринимателем, занимаясь предпринимательской деятельностью без соответствующего разрешения, застройкой и продажей жилых домов, получая различные заказы, в Ереване построило и продало разным лицам многочисленные жилые дома. Для строительства очередных домов он получал от заказчика 27.000 долларов.

Как сообщили Арменпресс в управлении по связям с общественностью и СМИ КГД РА, в 2013 году сотрудниками одного административного района Еревана было запрещено незаконное строительство жилого дома. С целью продолжения строительных работ лицо, осуществляющее строительство, договорившись с должностным лицом данного административного района, передало ему в качестве взятки 3000 долларов США от лица, заказавшего строительство дома, после чего беспрепятственно возобновило незаконное строительство и достроило жилой дом. По фактическим данным, полученным в результате следственных и процессуальных действий, было доказано обстоятельство дачи, получения взятки по описанным обстоятельствам и требования о взятке, на основании чего в следственном управлении КГД РА было возбуждено новое уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 311, пункту 1 части 3 статьи 312 и части 1 статьи 313 Уголовного кодекса РА. Ведется предварительное следствие.

Уведомление: подозреваемый или обвиняемый в предполагаемом преступлении считается невиновным, пока его вина не доказана в порядке, установленном уголовно-процессуальным кодексом РА, вступившим в законную силу приговором суда.