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Центр здоровья не только не закроется, но и станет лучше: Чобанян

Центр здоровья не только не закроется, но и станет лучше: Чобанян

Айк Чобанян встретился с сотрудниками Центра здоровья Ачаджура и жителями общины.

Арменпресс со ссылкой на страницу областной администрации Тавуша в Facebook, передает, что в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с развитием центра.

Губернатор отметил, что Центр здоровья не только не закроется, но и благодаря новым услугам станет лучше. “Медицинские услуги в Армении должны быть в соответствии с высокими стандартами, качественными и безопасными. Благодаря внедряемым стандартам это учреждение должно стать лучше. В результате возможных изменений ни один работник не останется без работы”.




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