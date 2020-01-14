Центр здоровья не только не закроется, но и станет лучше: Чобанян

Айк Чобанян встретился с сотрудниками Центра здоровья Ачаджура и жителями общины.

Арменпресс со ссылкой на страницу областной администрации Тавуша в Facebook, передает, что в ходе встречи были обсуждены вопросы, связанные с развитием центра.

Губернатор отметил, что Центр здоровья не только не закроется, но и благодаря новым услугам станет лучше. “Медицинские услуги в Армении должны быть в соответствии с высокими стандартами, качественными и безопасными. Благодаря внедряемым стандартам это учреждение должно стать лучше. В результате возможных изменений ни один работник не останется без работы”.